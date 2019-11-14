Son Dakika Haberleri: Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.

Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde ilçe merkezinde 8 ayrı suçtan aranması bulunan ve kasten yaralama olayının firarisi olarak ta aranan M.K adlı şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
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