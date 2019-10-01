Son Dakika Haberleri: Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de 88 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turna ve Tekağaç Burnu açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 82 Suriye ve 6 Filistin uyruklu 88 kişi, kıyıya getirildi.

Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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