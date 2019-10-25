Didim'de 92 göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan ve aralarında Somali, Filistin ve Suriye uyruklu 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen mülteciler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İlk olayda Didim'den lastik botla açılan ve içerisinde12 Filistinli ile 55 Suriye'lin bulunduğu bot, Sahil Güvenlik Ekiplerince Panayır adası açıklarında yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 67 göçmen karaya çıkartılarak Emniyet güçlerine teslim edildi.

Diğer olayda ise Didim emniyetinin uygulama noktasında ise bir otobüste yapılan aramada 25 Somali uyruklu göçmen yakalandı. Emniyet güçlerince yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi. İki olayda yakalanan 92 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

(İHA)