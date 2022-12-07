Alevi ailenin kapısına çarpı işareti koyulması emniyet güçlerini harekete geçirdi! Gerçek ise bambaşka çıktı

Efeler Mahallesi'nde bir apartmandaki evlerin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti yapıldığı ihbarı üzerine, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN YAPMIŞ

Polisin yaptığı araştırma ve inceleme neticesinde söz konusu işaretlenen evde yaşayan U.S. ve M.S.'nin bir süredir ayrı yaşadığı, çiftin iki çocuklarının bulunduğu belirlendi. M.S.'nin bir aydır pansiyon ve otellerde kalan eşiyle barışmaya çalıştığı, eşinin eve dönüp ailesine sahip çıkması için yaşadığı ev ile yan dairenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti çizdiği ve bunu Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkartıldı.

İTİRAF ETTİ

Didim Güvenlik Büro Amirliğince hakkında adli işlem başlatılan M.S.'nin, kendisinin de Alevi olduğunu söylediği ve kocasını eve döndürerek aile birlikteliğini sağlamak amacıyla böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.