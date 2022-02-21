Üye Girişi
Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

21.02.2022 21:40
Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü ve eşi yangından yara almadan kurtuldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü ve eşi yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, Didim-Söke yolu üzeri Mavişehir Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Ali Y. yönetimindeki 41 ADG 018 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevi fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, eşiyle birlikte araçtan indi. Yangını gören diğer sürücüler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan otomobil kısa sürede söndürülürken, yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Güvenli bir şekilde araç dışına çıkmayı başaran sürücü ve eşi yangından yara almadan kurtuldu. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi Konya'da otomobil alev alev yandı Konya'da otomobil alev alev yandı Alfa Romeo'dan hibrit SUV: Tonale Alfa Romeo'dan hibrit SUV: Tonale

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:33 Son Dakika: Kremlin'den Donbas bölgesi hakkında kritik açıklama: Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyacak
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Didim'de alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement