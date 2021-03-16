Didim'de alternatif spor turizmine GEKA desteği - Son Dakika

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Güney Ege Kalkınma Ajansına, Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında yaptığı "Didim EkoSpor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı" isimli projesi kabul edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelinde farklı spor faaliyetleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürlüğü kabul edilen proje ile Didim ilçesinde spor turizminin zeminini oluşturup gençlere yeni bir alan kazandırmak, alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasını hedefliyor. Didim ilçesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kamu arazisine yapılacak olan projede spora yönelik, zepline, tırmanma duvarı, kort tenisi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları gibi sportif alanlar bulunacak. Gelen ziyaretçilerin kişisel çadırlarını kurabilecekleri ve karavanlarını park edebilecekleri kamp alanı yapılacak. Ayrıca yöre halkının kendi yaptıkları yöresel ürünleri sergileyerek ziyaretçilere satış yapabilmeleri ve projenin Didim halkına maddi kazanç sağlaması amaçlanıyor.

Kabul edilen proje hakkında konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 20 Kasım 2020 tarihinde başvuru yaptığımız "Didim EkoSpor Turizmi Çadır ve Karavan Parkı" isimli projemiz GEKA tarafından kabul edildi. Gençlerimize yeni bir spor alanı kazandırmış olacağız. Bu ilimiz ve ilçemiz adına sevindirici bir gelişmedir. Vatandaşlarımızın çadır ve karavanlarını park edeceği kamp alanı olacak. Böylece yaz, kış faaliyet gösterecek olan projemiz Aydın'daki kısıtlı alternatif turizme yeni bir vizyon katacaktır. Didim halkımız gelip yöresel ürünlerinin satışını da yapabilecek. Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a, Güney Ege Kalkınma Ajansına ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN