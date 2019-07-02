Didim'de araç yangını
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:36 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu. Ömer Aydın
'ın kullandığı 35 ES 2293 plakalı hafif ticari araç, Söke-Didim karayolu TOKİ mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Aracı park eden şoför, dışarı çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yanan aracı ve otluk alana sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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