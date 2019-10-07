Didim'de aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri bir çok suçtan aranması olan 6 şahsı gerçekleştirdiği çalışmalarla yakaladı. Yakalanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre; Didim'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarda değişik suçlardan aranan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Emniyet güçlerince yapılan ilk çalışmada, ilçedeki bir otelde meydana gelen telefon hırsızlığı olayı ile ilgili olarak İran uyruklu A.F. isimli şahsı göz altına alındı. Şahıs sorgusunda telefonu çaldığını kabul ederken, şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer bir olayda ise evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı yapan S.T isimli şahıs. emniyet güçlerince yakalandı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Son olayda ise Hakkında "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, infaz kurumuna ve tutuk evine yasak eşya sokmak suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası" bulunan R.A. isimli, şahıs ile basit yaralama" suçundan arama kararı bulunan ve yakalanan M.Ş. ile "3 ayrı iş yerinden hırsızlık, 3 ayrı muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan C.K. yapılan çalışmalarla yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN