Son Dakika Haberleri: Didim'de aranan yaralama zanlısı yakalandı
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Didim'de aranan yaralama zanlısı yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yaralama suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Didim'de aranan yaralama zanlısı yakalandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yaralama suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde meydana gelen yaralama suçundan faili olduğu tespit edilen ve hakkın aranma kararı bulunan S.G isimli zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Didim Adliyesine sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
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