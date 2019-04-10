Didim'de Asayiş

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi kiralık otomobille yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi kiralık otomobille yakalandı.



Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ev ve iş yerlerinden meydana gelen birden fazla hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisi O.B. ve B.M.'yi kiralık otomobille yakaladı.



Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen birçok elektronik eşya ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi sürüyor.



9 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı



Efeler Mahallesinde bir evden meydana gelen hırsızlık olayının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan araştırma sonucu olayın şüphelileri olduğu belirlenen S.T. ve E.T. kovalamaca sonucu yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 motosiklet, 6 elektrikli bisiklet bataryası, 2 musluk bataryası ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve 9 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.



Öte yandan polis ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamalarda, hakkında "cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hırsızlık" suçlarından yakalama kararı bulunan O.S., 35 gram skunk uyuşturucu maddesiyle yakalandı.



Hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yakalama kararı bulunan N.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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