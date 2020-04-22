Didim'de Atatürk heykelleri boyandı - Son Dakika

Didim Belediyesince Yeni Mahalle kavşağına konulan Atatürk heykeli ile Akbük Mahallesinde bulunan Atatürk heykeli boyanarak modern bir görünüme kavuşturuldu.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın göreve seçilmesinin ardından 2015 yılında yenisiyle değiştirilerek Yeni Mahalle kavşağına konulan Atatürk heykeli boyanarak eski haline döndürüldü. Kaidesiyle birlikte 8 metrelik heykel için ilk olarak astar atılırken, ardından boyama işlemi gerçekleştirdi. Boyama çalışmaları Akbük'te de devam ederken, Akbük'te tören alanında bulunan Atatürk heykeli de boyandı.



Boyama çalışmalarını Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'da takip etti. Başkan Atabay 2015 yılında konulan heykelin süreç içerisinde birkaç kez daha boyanıp temizlendiğini ifade ederek, kaidenin de boyanacağını ifade etti. Atabay Akbük'teki Atatürk heykelini boyadıklarını belirterek, ilçedeki bazı heykellerinin de boyanarak hazıra hale getirileceğini ifade etti. - AYDIN