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Didim'de balık bereketi

15 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde denize açılan balıkçılar, dolu ağlarla döndü.

Aydın'ın Didim ilçesinde denize açılan balıkçılar, dolu ağlarla döndü.

Altınkum İskelesi'nden denize açılan balıkçıların ağları, levrek, uskumru, hamsi, sardalya, palamut ve çipura ile doldu.

İskeleye dönenen balıkçıları, taze balık tüketmek isteyen vatandaşlar karşıladı.

AA muhabirine açıklama yapan balıkçılardan Hasan Olgun, balıkçılık mesleğinin zor şartlar altında yapıldığını, bu sezon yaşanan bolluğun emeklerini karşıladığını söyledi.

Olgun, "Bu yıl balık sezonu iyi geçiyor. Didim halkını balığa doyurduğumuz için mutluyuz. İskeleye gelen vatandaşlara sardalyanın kasasını 50 liradan veriyoruz." dedi.

Altınkum, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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