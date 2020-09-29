Didim'de balık bolluğu - Son Dakika

AYDIN -Didim'de gece Altınkum iskelesinden denize açılan balıkçıların ağları, hamsi, sardalye, kefal başta olmak üzere çeşitli balıklarla doluyor.

Didim'de gece Altınkum iskelesinden denize açılan balıkçıların ağları, hamsi, sardalye, kefal başta olmak üzere çeşitli balıklarla doluyor.

Soğuk depo araçlarının aldıkları balık kasalarını götürmesi Didim 'de Balık Bolluğu

Balıkların vatandaşlar tarafından alınması

Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz