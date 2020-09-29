Didim'de balık bolluğu - Son Dakika

Balıkcı teknesinde balıkların kasalara konulması
Balıkların vatandaşlar tarafından alınması
Soğuk depo araçlarının aldıkları balık kasalarını götürmesi Didim'de Balık Bolluğu
Didim'de gece Altınkum iskelesinden denize açılan balıkçıların ağları, hamsi, sardalye, kefal başta olmak üzere çeşitli balıklarla doluyor.
AYDIN -Didim'de gece Altınkum iskelesinden denize açılan balıkçıların ağları, hamsi, sardalye, kefal başta olmak üzere çeşitli balıklarla doluyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:01 - Kaynak: AA
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