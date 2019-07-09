Didim'de balık çiftlikleri ve OSB tartışmaları

Didim Ticaret Odası Başkanı Erbaş, Didim'in Taşburun açıklarında kurulması düşünülen balık çiftlikleri ile yine aynı bölgede karada yapılacak olan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi yatırımına tepki gösterdi.

Didim Ticaret Odası Başkanı Erbaş, Didim'in Taşburun açıklarında kurulması düşünülen balık çiftlikleri ile yine aynı bölgede karada yapılacak olan Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi yatırımına tepki gösterdi.



Oda Yönetim kurulu başkanı Hilmi Erbaş oda binasında düzenlediği basın toplantısında konunun içeriğiyle ilgili bilgiler paylaştı. Erbaş'a Oda Meclis Başkanı Mete Telyakar, Oda yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri de eşlik etti. Erbaş, Didim Ticaret Odasının bu yatırımın gelmesini istermişçesine bir hava yaratılmasından dolayı açıklamanın zaruri hale geldiğini ifade ederek "Odamızın duruşu belli; biz Didim Platformunda da dile getirdiğimiz gibi Tarımsal OSB'ye bakış açımız aynı. Bizler oda olarak turizmin gelişmesi noktasında Sayın Turizm Bakanımızla görüşmeler yaparken, oda ve başkan üzerinden bir kamuoyu yaratılmasına üzüldük" dedi.



Konuyla ilgili İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve ticari firmalarla toplantı yapıldığını, yatırımın düşünüldüğü alanda ÇED raporu hazırlanması noktasındaki çalışmaya imza verdiklerini kaydeden Erbaş, Oda olarak en başından itibaren bu yatırıma karşı olduklarını açıkladı. Süreçle ilgili yaptıkları ziyaretleri de değinen Erbaş, konuyu Turizm Bakanına ilettiklerini ve Bakanın da aynı fikirde olduğunu paylaştı.



Erbaş, Didim Ticaret Odası olmadan OSB'nin kurulmasının yasal anlamda olamayacağını açıklayarak "OSB'de bulunmayız, bizim dönemimizde de bu olmaz. Biz toplantılarda düşüncelerimizi dile getirdik. Didim Platformunda da dile getirdik."dedi.



Erbaş Didim açıklarındaki mevcut balık çiftliklerinin kaldırılması noktasında oda olarak karar aldıklarını ve 16 Temmuz'dan itibaren imza kampanyansa başlayacaklarını açıkladı. Balık çiftliklerinin zararının somut olarak açıklanması içinde Oda bütçesinden bir çalışma yaptıracaklarını da dile getiren Erbaş süreçle ilgili kamuoyunu eksik bilgilendirmelerinin de kendilerinin de kaynaklandığını da sözlerine ekledi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, Davutoğlu'na açıkça sormuş: Parti kuruyormuşsun?

Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek

Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi

Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu