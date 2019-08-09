Son Dakika Haberleri: Didim'de balık çiftlikleri ve OSB'ye karşı imza kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de balık çiftlikleri ve OSB'ye karşı imza kampanyası

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, yapılması düşünülen balık çiftlikleri ve Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine karşı, bir grup sivil toplum örgütü tarafından imza kampanyası başlattı.

Didim'de balık çiftlikleri ve OSB'ye karşı imza kampanyası, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, yapılması düşünülen balık çiftlikleri ve Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine karşı, bir grup sivil toplum örgütü tarafından imza kampanyası başlattı.

Didim'de yapılması düşünülen balık çiftlikleri ve Tarımsal Organize Sanayi Bölgesine karşı Didim Çevre Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşları tarafından Altınkum Yalı Caddesinde imza kampanyası başlattı. Kampanyaya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı. İmza kampanyasında konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Ülkemizin doğasını, bitki örtüsünü savunacağız. Hepimiz bir kuvay-i milliye ruhu ile memleketin her yerinde olacağız. Kaz dağlarını nasıl savunuyorsak, Didim gibi bir turizm ilçesinde böyle mücadele edeceğiz. Burasının turizm beldesi olması için çalışıyoruz. Didim'e bugün OSB yapmak istedikleri yeri 3 sene önce cezaevi yapmak istediler. Yapacaksanız organize turizm bölgesi yapın. Çıktığımız bu mücadele ince uzun bir yol; biz bürokrasi ile siyasilerle konuşarak doğru işi doğru şekilde yapmak. Didim bir turizm kentidir ve OSB'yi istemiyoruz. Mücadelenize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından toplanılan vatandaşlar imza atarak kampanyaya destek olurken, kampanyanın 1 Eylül Dünya Barış gününe kadar sürdürüleceği ve toplanan imzaların ilgili birimlere iletileceği öğrenildi. - AYDIN
Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! TÜRK-İŞ eylem kararı aldı
Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik THY'nin net karında yüzde 70 düşüş oldu Bakan Soylu, "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de balık çiftlikleri ve OSB'ye karşı imza kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]