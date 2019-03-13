Son Dakika Haberleri: Didim'de Balık Kamyonu Devrildi, Binlerce Balık Caddeye Saçıldı

Didim'de Balık Kamyonu Devrildi, Binlerce Balık Caddeye Saçıldı

1 saat önce

Aydının Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde balık taşıyan kamyon kavşakta virajı alamayarak devrildi; kamyonun kasasındaki balıklar yol saçılırken sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Didim'de Balık Kamyonu Devrildi, Binlerce Balık Caddeye Saçıldı, System.String[]
Aydının Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde balık taşıyan kamyon kavşakta virajı alamayarak devrildi; kamyonun kasasındaki balıklar yol saçılırken sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akbük Mahallesinde 1001 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akbük'ten balık yükleyen kamyon sürücüsü, kent merkezinde virajı alamayarak devrildi. Devrilen kamyondaki tüm balıklar caddeye saçılırken, balık kasalarının devrilmesi nedeniyle park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Kazayı görenler durumu Jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada kamyon sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, caddeye saçılan balıklar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Balık mezatını andıran görüntüler Akbüklüleri şaşkına uğrattı. Binlerce balık cadde ortasında toplanarak yol yeniden trafiğe açıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Akbük, Didim, 3. Sayfa
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