Son Dakika Haberleri: Didim'de balıkçılar denize açıldı
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Didim'de balıkçılar denize açıldı

2 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, 1 Eylül'de balık avı yasağı bitmesiyle birlikte balıkçılar denize açılmaya başladı.

Didim'de balıkçılar denize açıldı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, 1 Eylül'de balık avı yasağı bitmesiyle birlikte balıkçılar denize açılmaya başladı. Didim Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol, ülke genelinde 1 Eylül'de balık avlama yasağın kalınmasıyla beraber ilçede balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek balık tekneleriyle açık denize açılmaya başlandığını belirtti. İlçede üç adet su ürünleri kooperatifi olduğunu ifade eden Erol, "Didim üç tarafı denizlerle kaplı bir yarım ada konumundadır. Kuzey de Akköy Su Ürünleri Kooperatifi, Güneyin de Akbük Su Ürünleri Kooperatifi ve birde merkezde Didim Su Ürünleri Kooperatifi yer alıyor. Her bir kooperatifin ortalama 67 üyesi bulunuyor. Didim de turizm sezonun sonuna gelindiği bu günlerde balık sezonun devreye girmesi ilçede bir hareketlilik kazandırıyor. Balık avlanma sezonu bu gün başladı. Yeni balık av sezonun iyi geçeceğini umut ediyoruz" diye konuştu. Didim açıkların da çupra, kefal, istavrit, çinakop balığın ağırlıklı olarak yer aldığı belirtildi.

(İHA)

Eylül, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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