Psikolojik sorunları olan kadın, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Psikolojik sorunları olan kadın, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Psikolojik sorunları olan kadın, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi

31.05.2023 12:14

Aydın'ın Didim ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Neslihan Alabuğa, 4. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kadının aşağıya atladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir arkadaşının evine giden 31 yaşındaki Neslihan Alabuğa, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki evin balkonundan aşağıya düştü.

ORACIKTA HAYATINI KAYBETTİ

Alabuğa'nın düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

BALKONDAN ATLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

31 yaşındaki kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, savcılık incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi için Aydın'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Alabuğa'nın, balkondan atladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA
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Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

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