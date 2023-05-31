Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir arkadaşının evine giden 31 yaşındaki Neslihan Alabuğa, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattaki evin balkonundan aşağıya düştü.
Alabuğa'nın düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
31 yaşındaki kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, savcılık incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi için Aydın'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Alabuğa'nın, balkondan atladığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Son Dakika › Güncel › Psikolojik sorunları olan kadın, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika