Didim'de baraka yangını - Son Dakika
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Didim'de baraka yangını

19.05.2022 18:07
Didim'de baraka yangını

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 2101 sokaktaki müstakil eve bitişik durumdaki barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Didim'de baraka yangını
Didim'de baraka yangını
Didim'de baraka yangını
Didim'de baraka yangını

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Yangın, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de baraka yangını - Son Dakika


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