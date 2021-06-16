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Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı - Son Dakika

Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı

16.06.2021 15:48
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. da gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. da gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Ahmet O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya uğradı. İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Başkan Atabay ve avukatı Bulut ilçedeki özel hastaneye gidip; baş, bel ve sırtlarına gelen darbelerle ilgili raporu aldı.

Başkan Atabay yaptığı açıklamada, ruhsatsız bir oteli önceki gün mühürlemeleri nedeniyle bu saldırının gerçekleştirildiğini söyleyerek, kanunlar doğrultusunda işlemlerini sürdüreceklerini, ilçe halkının hakkını kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.MÜTEAHHİDİN AĞABEYİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 6 KİŞİ ADLİYEDEOlaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen 06 BKH 657 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi de Didim'de yakaladı.Olayla ilgili, Başkan Atabay'ın bahsettiği mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. (45) da bu sabah Didim'de polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet O.'nun sorgusunun sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili daha önce yakalanan oğlu İhsan O. (20), ağabeyi Mahmut O. (56) ile Yusuf Caner Ö. (20), Bilal D.( 24), Fatih Ö. (45) ve Ali S. (32) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.'TACİZ VE TECAVÜZ MESELESİNİ ÜZERİMİZE ATMAYA ÇALIŞTILAR'Belediye Başkanı Atabay, dün yaptığı açıklamada, mühürlenen otelle ilgili dava süreci devam ederken Ahmet O.'nun bir otel çıkışında Hadi Ö. ve Süleyman Ö. kardeşler ile görüntülendiğine dikkati çekerek, kendisinin internet medyası üzerinden karalanmaya çalışıldığını belirtti.

Hakkında daha önce de bazı asılsız iddiaların ortaya atıldığını savunan Belediye Başkanı Atabay, "Taciz ve tecavüz meselesini üzerimize atmaya çalıştılar. Bizi halkın arasında itibarsızlaştırmaya küçük düşürmeye uğraştılar. Hadi Ö ve Süleyman Ö. kardeşlerle çok büyük bir komplo kuruyorlar. Didim halkı buna itibar etmedi, yanımızda durdu" ifadelerini kullandı.


Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı
Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı

Ahmet Deniz Atabay, Nizamettin Bulut, Haziran, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Didim'de başkana beyzbol sopalı saldırıda aranan müteahhit de yakalandı - Son Dakika


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