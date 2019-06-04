Son Dakika Haberleri: Didim'de "bayram" bereketi
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Didim'de "bayram" bereketi

1 saat önce

Didim'in dünyaca ünlü plajı Altınkum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Didim'de
Didim'in dünyaca ünlü plajı Altınkum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Bayram tatilinde Didim'i tercih eden yerli ve yabancı turistler, hafta sonundan itibaren ilçeye gelmeye başladı.
Otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı ilçede bayramın ilk günü turistler Altınkum sahiline akın etti.
Sıcaktan bunalan misafirler kendilerini Ege'nin mavi sularına bıraktı.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklentilerinin üzerinde bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.
Turizm sektörünün bayramı çok iyi karşıladığını vurgulayan Atabay, "Misafirlerimiz güzel plajımızı ve havayı gördükten sonra Didim'den ayrılmak istemiyor. Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 90 civarında. Önümüzdeki günlerde yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Turizm sezonunun bu senede güzel geçeceğini bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:38 Kaynak: AA
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