Otellerdeki doluluk oranının yüzde 95'lere ulaştığı ilçede, bayram öncesi turistler Altınkum başta olmak üzere sahillere akın etti.

Arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başlayan ilçede, şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti - Son Dakika

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