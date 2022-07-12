Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti - Son Dakika
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Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

12.07.2022 19:48
Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'deki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'deki plajlarda Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde de tatilciler denizin tadını çıkardı.

Arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başlayan ilçede, şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 95'lere ulaştığı ilçede, bayram öncesi turistler Altınkum başta olmak üzere sahillere akın etti.

Bazı tatilciler Ege'nin mavi sularında serinlerken bazıları da tekne turlarına katıldı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Didim'de bayramın son gününde de plajlarda yoğunluk devam etti - Son Dakika
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