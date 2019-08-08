Son Dakika Haberleri: Didim'de belediye beton santrali kuruluyor
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Didim'de belediye beton santrali kuruluyor

57 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.

Didim'de belediye beton santrali kuruluyor, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ile belediye mücavir alanı içerisin de kurulacak santral bölgesine giderek incelemeler de bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Didim Belediyesi bünyesine kazandırılacak beton santralin, belediyenin tüm beton ihtiyacını karşılanmasının amaçlandığı belirtildi. - AYDIN
Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Deniz Atabay, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
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