Didim'de belediye beton santrali kuruluyor
57 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde, belediye bünyesinde beton santralin kurulacağı bildirildi.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay
, Fen İşleri Müdürlüğü
çalışanları ile belediye mücavir alanı içerisin de kurulacak santral bölgesine giderek incelemeler de bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Didim Belediyesi
bünyesine kazandırılacak beton santralin, belediyenin tüm beton ihtiyacını karşılanmasının amaçlandığı belirtildi. - AYDIN
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