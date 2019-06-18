Son Dakika Haberleri: Didim'de bir gecede 101 göçmen yakalandı
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Didim'de bir gecede 101 göçmen yakalandı

1 saat önce

Bodrum Turgutreis açıklarında batan ve 12 göçmenin yaşamını yitirdiği olayın sıcaklığı devam ederken, Aydın Didim ilçesinde lastik botlar ile Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de bir gecede 101 göçmen yakalandı, System.String[]
Bodrum Turgutreis açıklarında batan ve 12 göçmenin yaşamını yitirdiği olayın sıcaklığı devam ederken, Aydın Didim ilçesinde lastik botlar ile Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçmeye çalışan 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Didim Menderes kanalı açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı lastik bot içinde düzensiz göçmen grubu ihbarında bulundu. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 25 Suriye, 13 ırak ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı. Bu olaydan bir saat sonra Didim Panayır adası açıklarında 8 Filistin, 21 Suriye, 3 Kongo Cumhuriyeti ve bir Afrika uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gece Didim açıklarında 15 Filistin, 5 Suriye, 2 Irak, 3 Yemen, bir Mısır ve bir Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Didim ilçesinde aynı gece üç düzensiz göçmen olayında 51 Suriye, 26 Filistin, 15 ırak, 3 Yemen, 3 Kongo, bir Somali, bir Mısır ve bir Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan 101 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için önce Didim'deki bir marinaya oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
Filistin, Suriye, Didim, 3. Sayfa
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