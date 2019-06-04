Son Dakika Haberleri: Didim'de çalışan tur rehberleri sorunlarını konuştu
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de çalışan tur rehberleri sorunlarını konuştu

41 dakika önce

Aydının Didim ilçesinde çalışan tur rehberleri, Didim Ticaret Odasında bir araya gelerek sorunlarını konuştuDidim Ticaret Odasında bir araya gelen tur rehberlerinden Uğur Çınar, Rabia Aydın, Övgü Candaş, Şengül Yalçın, Ercan Gürbüzatik, Umutcan Özdemir, Veysel Topkaya, Ali Çamurcu, Ayşe...

Didim'de çalışan tur rehberleri sorunlarını konuştu, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde çalışan tur rehberleri, Didim Ticaret Odasında bir araya gelerek sorunlarını konuştu

Didim Ticaret Odasında bir araya gelen tur rehberlerinden Uğur Çınar, Rabia Aydın, Övgü Candaş, Şengül Yalçın, Ercan Gürbüzatik, Umutcan Özdemir, Veysel Topkaya, Ali Çamurcu, Ayşe Akdemiröz, Demet Eker, Eren Gönül, Ergin İnce, Gülser Akkaya, Hasan Sevdi, Mahmut Nacar ve Nuri Aslan bazı hususları tespit etti.

Toplantıda tespit edilen hususlarla ilgili yapılan değerlendirmede"Bütün Türkiye ve Didim'de turizmde yanlış giden bazı uygulamalar olduğunu gördük. Rehbersiz turlar yapmaya çalışan, fiyatları düşüren acenteler yüzünden kaliteli hizmet veren acentelerin piyasada tutunamadıkları için sektörden çekildiklerini ya da kaliteden taviz vermek durumunda kaldıklarını müşahede ettik. Fiyat rekabeti yüzünden Taban ücretleri altında çalışmayı kabul eden rehberler de bu hizmeti yürütemediler. Bizlerde bu sorunlarla mücadele etmeye karar verdik. Taban ücreti altında çalışmayarak herkese eşit davranalım, böylelikle hem meslek itibarını koruyalım hem de kaliteyi arttıralım istiyoruz. Turizm camiası da entelektüel birikimi yüksek olan Türkiye'yi ve Didim'i bilen meslek gurubundan faydalansın istiyoruz. " ifadelerine yer verdiler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manav Aydın, Acun'a yaptığı şakanın dozunu kaçırdı Atatürk Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyede MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:52:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de çalışan tur rehberleri sorunlarını konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]