Didim'de çalıştıkları işyerini soyan hırsızlar tutuklandı
1 saat önce
Aydının Didim ilçesinde işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
Aydının Didim
ilçesinde işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre;, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçedeki bir otelde meydana gelen "iş yerinden hırsızlık" olayı ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının otel çalışanları tarafından gerçekleştirdiği belirlendi. Polis
yaptığı çalışma neticesi M.T. ve R.K. isimli şahısları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
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