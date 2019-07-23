Son Dakika Haberleri: Didim'de çalıştıkları işyerini soyan hırsızlar tutuklandı
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Didim'de çalıştıkları işyerini soyan hırsızlar tutuklandı

1 saat önce

Aydının Didim ilçesinde işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Didim'de çalıştıkları işyerini soyan hırsızlar tutuklandı, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde işyerinden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre;, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir otelde meydana gelen "iş yerinden hırsızlık" olayı ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının otel çalışanları tarafından gerçekleştirdiği belirlendi. Polis yaptığı çalışma neticesi M.T. ve R.K. isimli şahısları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
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