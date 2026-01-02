Almanya ve Türkiye\'yi karşı karşıya getiren olay: Cenazeler karıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde aynı gün hayatını kaybeden Alman ve Türk vatandaşların cenazelerinin hastane morgunda karıştığı iddiası krize neden oldu. Olay, Alman ailenin durumu fark etmesiyle ortaya çıkarken savcılık soruşturma başlattı.

AYNI GÜN YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Olay, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Didim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Alman vatandaşı Derahaea Mana Heffmann (81) ile Türk vatandaşı Fikriye Tuna (76) aynı gün hastane morguna kaldırıldı.

MORGDA BÜYÜK HATA

İddiaya göre morgda yaşanan bir karışıklık sonucu cenazeler yanlış ailelere teslim edildi. İlk olarak Fikriye Tuna'nın yakınları hastaneye gelerek cenazeyi teslim aldı. İşlemlerin ardından cenaze mezarlıkta defnedildi.

KRİZ ALMAN AİLENİN FARK ETMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra cenazeyi almak üzere hastaneye başvuran Alman aile, morgda bulunan cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine yapılan incelemede cenazelerin karıştığı kesinleşti.

Yaşanan olay sonrası Alman aile, hastane yönetimi hakkında şikâyetçi oldu.

MEZAR YENİDEN AÇILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastane yetkilileri Türk aileyle irtibata geçti. Yanlış cenazenin defnedildiğinin bildirilmesi üzerine, ailenin onayıyla mezar açıldı. Cenazeler doğru ailelere teslim edildi.

Yaşanan skandalın ardından Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.