Didim'de CHP'li Meclis Üyesi, Emlakçıyla Restoranda Kavga Etti

Aydın'ın Didim ilçesinde CHP'li Belediye Meclis üyesi İbrahim E., telefonda tartıştığı emlakçı Salih D. ile bir restoranda kavga etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde CHP'li Belediye Meclis üyesi İbrahim E., telefonda tartıştığı emlakçı Salih D. ile bir restoranda kavga etti. Kavgada Meclis üyesi İbrahim E.'nin silahına davrandığı öne sürülürken; olayla ilgili polis soruşturma başlattı.



Olay; Efeler mahallesindeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre; CHP'den iki dönemdir belediye meclis üyeliği görevini sürdüren İbrahim E., sosyal medya üzerinde bir yazı yazan ve ilçede emlakçılık yapan eski CHP üyesi Salih D. ile telefonda tartıştı. Telefondaki tartışmanın ardından İbrahim E., Salih D.'nin bulunduğu restorana geldi. Ardından iki tarafta birbirlerine fiziki ve sözlü müdahalelerde bulundu.



Araya restorandaki müşteriler ile işyeri çalışanları girerek tarafları ayırırken, kavga esnasında İbrahim E.'nin elini beline atarak silahını çekmeye çalıştığı ileri sürüldü. Olay yerine emniyet güçleri çağrılırken, İbrahim E.'nin polis gelmeden işyerinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Salih D. Altınkum polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay sonrasında İbrahim E.'nin de ifadesinin aldığını öğrenilirken, Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

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