Didim'de cinayet zanlısı tutuklandı
53 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:15 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İddiaya göre, 14 Haziran'da Altınkum
Mahallesi'nde alacak meselesinden dolayı tartıştığı büfe işletmecisi Emanet Y'yi (48) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal B'nin (75) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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