Son Dakika Haberleri: Didim'de cinayet zanlısı tutuklandı
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Didim'de cinayet zanlısı tutuklandı

53 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Didim'de cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İddiaya göre, 14 Haziran'da Altınkum Mahallesi'nde alacak meselesinden dolayı tartıştığı büfe işletmecisi Emanet Y'yi (48) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kemal B'nin (75) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Aydın, Didim, Güncel
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