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Son Dakika 3. Sayfa Didim'de çocuk parkında ceset bulundu - Son Dakika

Didim'de çocuk parkında ceset bulundu

6 saat önce

Aydının Didim ilçesinde çocuk parkında salıncaklara asılmış vaziyette bir ceset bulundu.

Didim'de çocuk parkında ceset bulundu, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde çocuk parkında salıncaklara asılmış vaziyette bir ceset bulundu. Polis tarafından yapılan incelemede cesedin ilçede yaşayan 55 yaşındaki S.B. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay; Çamlık Mahallesi Aytepe mevkinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Parkın yanından geçen iki şahıs çocuk parkındaki salıncakların olduğu kısımda asılı vaziyette bir şahıs gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - AYDIN

Polis, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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