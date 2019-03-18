Son Dakika Haberleri: Didim'de Çocuklar Uçurtmayla Sevindi

Didim'de Çocuklar Uçurtmayla Sevindi

1 saat önce

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde görev yapan mahalle muhtarının dağıttığı uçurtmalar, çocukları sevindirdi.

Didim'de Çocuklar Uçurtmayla Sevindi, System.String[]
AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde görev yapan mahalle muhtarının dağıttığı uçurtmalar, çocukları sevindirdi.

Didim Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, mazisi eski bir köy olan mahallede yaşayan çocukların uçurma taleplerine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, aldığı uçurtmaları 23 Nisan'da mahallede düzenlenecek "Geleneksel Uçurtma Şenliği" için çocuklara dağıttığını söyledi.

Didim Hisar Mahallesinde (Yoran Köyü) doğduğunu, yaşadığı mahallede uzun süredir muhtarlık yaptığını ifade eden Aşık, mahallenin sorunlarını yakinen bildiğini, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla sürekli koordineli olarak çalıştığını ifade etti.

Didim Hisar Mahalle Muhtarlığı için tekrar aday olduğunu ifade eden Aşık, 31 Mart Yerel seçimler de muhtarlık için destek istedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:33 Kaynak: İHA

23 Nisan, Uçurtma Şenliği, Aydın, Didim, Güncel
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