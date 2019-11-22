Son Dakika Haberleri: Didim'de çok sayıda suçtan aranan zanlı 16 yıl cezaya çarptırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de çok sayıda suçtan aranan zanlı 16 yıl cezaya çarptırıldı - Son Dakika

Didim'de çok sayıda suçtan aranan zanlı 16 yıl cezaya çarptırıldı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri bir çok suçtan aranması olan şahıs kıskıvrak yakaladı.

Didim'de çok sayıda suçtan aranan zanlı 16 yıl cezaya çarptırıldı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri bir çok suçtan aranması olan şahıs kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda "Nitelikli olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, iki ayrı Bilişim Sistemlerinin Kullanılması suretiyle Hırsızlık, iki ayrı Güveni Kötüye Kullanma, iki ayrı Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıca Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından aranması olan M.Ö. adlı şahsı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sev edilen zanlı mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
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