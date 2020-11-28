Didim'de çöplük yangını söndürüldü - Son Dakika

Didim ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çeşmekuyu mevkisindeki Katı Atık Çöp Depolama Alanında, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Yangının çöplük alanın yakınındaki makilik ile zeytinlik bölgeye sıçramaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.