Didim'de Daha Önce Açığa Alınan 2 Muhtara Tutuklama
18 dakika önce
AYDIN'ın Didim ilçesinde, Hazine arazisini talan ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce açığa, ardından da gözaltına alınan 2 mahalle muhtarı tutuklandı.
AYDIN'ın Didim
ilçesinde, Hazine arazisini talan ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce açığa, ardından da gözaltına alınan 2 mahalle muhtarı tutuklandı.
Turistik ilçe Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerinin usulsüz şekilde işgal edilmesi üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 ay önce Denizköy
Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir
ile Fevzipaşa
Mahallesi Muhtarı Ali Osman Çolak
, Kaymakamlık
tarafından açığa alındı. Didim İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 16 Şubat günü soruşturma kapsamında düzenlediği 3'üncü dalga operasyonda, açığa alınan iki muhtarın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özdemir ve Çolak tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Devam eden soruşturma kapsamında geçen yıl kasım ayında Balat Mahallesi eski muhtarı Süleyman Semerci ile Veli Pir de tutuklanmıştı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: DHA
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