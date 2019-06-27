Son Dakika Haberleri: Didim'de deniz patlıcanı avcılarına ceza yağdı
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Didim'de deniz patlıcanı avcılarına ceza yağdı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kamyonette çok sayıda deniz patlıcanı ile yakalanan 5 kişiye, toplam 9 bin 810 liralık para cezası kesildi.

Didim'de deniz patlıcanı avcılarına ceza yağdı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, kamyonette çok sayıda deniz patlıcanı ile yakalanan 5 kişiye, toplam 9 bin 810 liralık para cezası kesildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları, denize boşaltılırken, avcılıkta kullanılan dalış alet ve ekipmanına da el koyuldu.
Didim Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile dün öğleden sonra yaptıkları denetimlerde, ilçe çıkışında kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan incelemede; 2 plastik varil içinde avlanması yasak olan çok sayıda deniz patlıcanı ile deniz patlıcanı avcılığında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kaçak olarak deniz patlıcanı yakaladıkları belirlenen 4 kişi ile yasak su ürünleri nakli yatığı belirlenen 1 kişiye toplam 9 bin 810 liralık idari para cezası kesildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları, denize boşaltılırken, avcılıkta kullanılan dalış alet ve ekipmanına ise el koyuldu.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
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