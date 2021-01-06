Didim'de deniz patlıcanı toplarken "vurgun yediği" ileri sürülen dalgıç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Didim'de deniz patlıcanı toplarken "vurgun yediği" ileri sürülen dalgıç hastaneye kaldırıldı

06.01.2021 23:05
Didim'de deniz patlıcanı toplarken

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz patlıcanı toplarken vurgun yediği iddia edilen dalgıç, yoğun bakıma alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz patlıcanı toplarken vurgun yediği iddia edilen dalgıç, yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, Üçüncü Koy açıklarında dalgıç Aşkın Olur (25), kardeşi Ercan Olur'la birlikte deniz patlıcanı toplamak için tüplü dalış yaptı.

Ağabeyinin bir müddet sonra suda hareketsiz kaldığını gören Ercan Olur, yüzeye çıkarttı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yardımıyla kıyıya çıkartılan Olur, Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Olur, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydın, Olur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Didim'de deniz patlıcanı toplarken 'vurgun yediği' ileri sürülen dalgıç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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