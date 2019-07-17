Didim'de denize giren kişi boğuldu
4 saat önce
Didim ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.
Didim Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:18 Kaynak: AA
ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu. Fevzipaşa
Mahallesi'ndeki sahilden serinlemek için denize giren Mete Gürsoy
'u (75), hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince denizden çıkartılan Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Gürsoy'un cenazesi, Didim Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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