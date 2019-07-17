Son Dakika Haberleri: Didim'de denize giren kişi boğuldu
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Didim'de denize giren kişi boğuldu

4 saat önce

Didim ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

Didim'de denize giren kişi boğuldu, System.String[]
Didim ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki sahilden serinlemek için denize giren Mete Gürsoy'u (75), hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden çıkartılan Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Gürsoy'un cenazesi, Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Mete Gürsoy, Fevzipaşa, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:18 Kaynak: AA
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