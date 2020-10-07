Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yoğun mesai harcayan Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu kamusal alanlarda, sahil kesimleri ile kafeteryalarda dezenfekte ve ilaçlama işlemleri sürdürüyor.

Çalışmaların kentimiz genelinde rutin olarak gerçekleştiğini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; "Korona virüse karşı ilk tedbirleri alan belediyelerden birisiyiz. Virüs ortaya çıktığından beri turizm ilçesi olan kentimizde halkımızın sağlığını korumak için temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde rutin olarak devam edecektir" dedi. - AYDIN