Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

21.12.2020 09:26
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde Korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde Korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizde ve dünyada yeniden artışa geçen Korona virüs vakalarına karşı Didim Belediyesi kent genelinde temizlik ve dezenfekte faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Didim'in tüm mahallelerinde belirlenen program çerçevesinde devam eden çalışmalar kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selanik Caddesi'nde yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. - AYDIN

Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi, Koronavirüs, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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