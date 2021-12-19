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Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı - Son Dakika

Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı

19.12.2021 10:57

Didim'de doktora saldırı anı kamerada.

Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis tarafından rapor için acile getirilen şahsın saldırısına uğradı. Saldırı anı ise anbean güvenlik kameralarına görüntülendi.

Olay 18 Aralık Cumartesi gecesi Didim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi Acil Servis'e getirildi. Alkollü şahıs T.D., o esnada yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansırken, ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç'ın kaşı açıldı. Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atılırken, savcılığa sevk edilen saldırgan T. D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; "Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlamıştır. Sürecin takibi bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı
Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı
Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı
Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı

Acil Servis, Doktora, Saldırı, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de doktora saldırı anı kamerada... Alkollü şahıs doktora kafa atıp kaş yardı - Son Dakika
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