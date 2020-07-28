Didim'de "Dokumada İlkler Sergisi" açıldı - Son Dakika

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla tasarımcı Sultan Gençtürk'ün hazırladığı Modern Ortamlara Otantik Esintiler, Dokumada İlkler Sergisi'nin açılışı gerçekleşti.

Didim Belediyesi Altınkum ek hizmet binasında gerçekleşen açılışa Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Öznur Gündoğdu, Belediye Meclis Üyesi Ceren Turan, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ve Didimli sanatseverler katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan, tasarımcı Sultan Gençtürk, halı dokuma eğitimlerinin yanı sıra bu alandaki çalışmalarıyla Türk Patent Kurumu'na başvuruda bulunulduğunu ve projelerini tescillettiğini belirtti.

Tescillenen projeleri ile ilgili bilgi veren Gençtürk, "Projelerim, Çocuklar Çizsin Biz Dokuyalım, Biz Çizdik Biz Dokuyoruz, Kültürel Miraslarımız Dokuma Tezgahlarında, Deriler İlmek Oldu Tezgahlardan Deri Halı Doğdu şeklindedir. Dokuduğum halılara dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgi var, açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleşirken, Tasarımcı Sultan Gençtürk ve Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ile Öznur Gündoğdu sergi alanını gezdi. - AYDIN