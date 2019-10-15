Son Dakika Haberleri: Didim'de düzensiz göçmen operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de düzensiz göçmen operasyonu

Didim'de düzensiz göçmen operasyonu

47 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde dört farklı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 76'sı çocuk, 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de düzensiz göçmen operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde dört farklı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 76'sı çocuk, 172 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Didim'in Panayır adası önlerinde 4 ayrı operasyonda lastik bot ile yurt dışına çıkmak isteyen, 146 Suriye, 15 Somali, 8 Filistin, 1 Irak, 2 Yemen uyruklu 76'sı çocuk 172 düzensiz göçmen Güney Ege'de görev yapan sahil güvenlik botu tarafından yakalandı. Toplam 4 olayda yakalanan düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere ait lastik botlar Didim limanına intikal ettirildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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