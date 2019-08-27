Son Dakika Haberleri: Didim'de eğlence mekanı işletmecilerinden ceza tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de eğlence mekanı işletmecilerinden ceza tepkisi

51 dakika önce

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in gözde eğlence merkezi olan Altınkum bölgesindeki sektör temsilcileri, son dönemde aldıkları yüksek ses cezalarından dert yandı.

Didim'de eğlence mekanı işletmecilerinden ceza tepkisi, System.String[]

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'in gözde eğlence merkezi olan Altınkum bölgesindeki sektör temsilcileri, son dönemde aldıkları yüksek ses cezalarından dert yandı.


Yalı Caddesi'ndeki bir kafede gerçekleşen değerlendirme ve çözüm toplantısında işletme ve mekan sahipleri konuya dikkat çekmek ve seslerini duyurmak için 28 Ağustos Çarşamba günü Medusa Disco önünde toplanıp Medusa heykeline yürüme ve bu durumu billboardlardan duyurma ortak eylem kararı aldı.


Tüm Didim halkından yapacakları protesto yürüyüşüne destek bekleyen işletme ve mekan sahipleri Turizme hizmet ettiklerini, düzenledikleri konser etkinlik ve özel gecelerle Didim'in tanıtımına tüm resmi kurumlardan daha çok katkı sağladıklarını ve pek çok kişiye istihdam oluşturduklarının altını çizerek Altınkum'un hassas bölge olması sebebiyle, kendilerine bu cezaların verildiğini ve bu durumun değişmesi gerektiğini ifade ettiler.


Aynı toplantıda fikir birliği yaparak, aldıkları yüksek cezalara tepki veren, toplantıya katılan tüm işletme sahipleri bu yüksek cezaları ödeyemeyeceklerini ve daha fazla ceza almamak, işletmelerini kapatmamak için ortak hareket etmek ve seslerini duyurmak kakarlılığı olduğu öğrenildi. - AYDIN

Altınkum, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu
Sezai Temelli'den "erken seçim" açıklaması: Kayyımlar buna işaret Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:18:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de eğlence mekanı işletmecilerinden ceza tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]