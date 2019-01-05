Son Dakika Haberleri: Didim'de Ekmek 25 Kuruş Zamlandı

Didim'de Ekmek 25 Kuruş Zamlandı

25 dakika önce

Didim'de 2019 yılı başında ekmeğe zam yapıldı.

Didim'de Ekmek 25 Kuruş Zamlandı, System.String[]
Didim'de 2019 yılı başında ekmeğe zam yapıldı. Fırıncıların talebi neticesinde Didim Ticaret Odası Meclis toplantısı 250 gram ekmeğe 25 kuruş zam yapılarak fiyat 1,25 kuruştan 1,50 kuruşa yükseltildi.

Didim Ticaret Odası meclisinin Aralık ayında gerçekleştirdiği meclis toplantısı neticesinde ilçe merkezinde ekmeğe zam yapılmasına karar verildi. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilçe merkezindeki fırınlar ile marketlerde 250 gram ekmek 1,50 kuruşa yükseltildi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yapılan yüzde 20 zamla ilgili bilgiler veren Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş "Odamıza kayıtlı fırıncı esnaflarımızın Temmuz ayında aslında bu tür bir talebi vardı. Fırıncı esnafımızın da artan maliyetlerinden dolayı dile getirdiği bu zam talebi odamız meclisinde görüşülerek karar bağlandı ve 1 Ocak'tan itibaren zamlar geçerli olmaya başladı" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Didim, Güncel
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