Son Dakika Haberleri: Didim'de elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu
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Didim'de elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu

49 dakika önce

Aydının Didim ilçesinde oteller bölgesinde bir binanın elektrik kontağından çıkan yangın ağaçlara sıçradı.

Didim'de elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde oteller bölgesinde bir binanın elektrik kontağından çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın korkulu anlar yaşatırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın Didim Fevzi Paşa mahallesi oteller bölgesinde bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre; Elektrik kontağından çıkan kıvılcım, ağaçlara sıçrayarak yangına neden oldu. Çam ağaçlarına sıçrayan yangın çevrede korkulu anların yaşanmasına neden olurken bölgeye İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını büyümeden söndürüldü. - AYDIN
İtfaiye, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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