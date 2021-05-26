Didim'de emniyet hırsızlara göz açtırmadı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde değişik ikametlerden muhtelif ev eşyası çalan iki hırsız polisin yaptığı çalışma neticesine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Altınkum Mahallesi'nde bir evden bir adet televizyon çalınmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri yaptığı titiz çalışma neticesinde olayın faili olan Ö.T'yi tespit etti. Yine Altınkum Mahallesi'nde bir evden adet kahve makinesi,1 adet oyun konsolu, fotoğraf makinesi ve 2 adet bayan güneş gözlüğü çalınmasıyla ilgili çalışma yapan güvenlik güçleri olayın failinin Ö.T. ile V.K olduğunu tespit etti. Her iki olayla ilgili olarak şüpheliler polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN