Didim'de Engelli Şarj İstasyonunun Camları Kırıldı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj etmesi için yapılan istasyonunun camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj etmesi için yapılan istasyonunun camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Didim Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, ilçede yaşayan engelli vatandaşların yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında ana bulvarlar ile park ve bahçelerin dinlenme alanlarındaki belirli noktalara şarj makinesi istasyonları konulduğunu anımsattı. İlçe merkezinde engellilerin de sıkça kullandığı bir istasyonun çerçeve camlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldığını ifade eden Bankoğlu, herkesin bir engelli adayı olduğunu anımsatarak, vatandaşların konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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