Son Dakika Haberleri: Didim'de Engelliler Plajı sezona hazır
Son Dakika Güncel Haber

Didim'de Engelliler Plajı sezona hazır

40 dakika önce

Aydının Didim ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyet geçirilen engelsiz plaj uygulamasına bu yılda devam ettirilirken,Didim Belediyesi engellilerin bayramda rahat bir şekilde denize girebilmeleri için engelliler plajını temizlendi.

Didim'de Engelliler Plajı sezona hazır, System.String[]
Aydının Didim ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyet geçirilen engelsiz plaj uygulamasına bu yılda devam ettirilirken, Didim Belediyesi engellilerin bayramda rahat bir şekilde denize girebilmeleri için engelliler plajını temizlendi.

Didim'de yaşayan engellilerin rahat bir şekilde denize girebilmeleri amacıyla Altınkum Plajı'nda engelliler için ayrılan 'Engelliler Plajı' Didim Belediyesi tarafından temizlenip hazırlandı. Engelli vatandaşlar bayramın birinci gününden itibaren rahatça denize girebilecekler

Çalışmalar sırasında orada bulunan Didim Yöresi ve Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş "Didim belediyesine ve çalışanlarına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz gibi engelli kardeşlerimizin de denize girmeye hakları var, onların bu haklarına engel olmayalım ve özellikle bu plajı temiz tutalım koruyalım. Didim olarak Engelleri hep birlikte aşalım. Bu vesile ile başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm Didimlilerin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Didim Belediyesi, Didim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına Bakanlık itiraz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:52:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de Engelliler Plajı sezona hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]