Didim'de Engelliler Plajı sezona hazır
40 dakika önce
Aydının Didim ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyet geçirilen engelsiz plaj uygulamasına bu yılda devam ettirilirken,Didim Belediyesi engellilerin bayramda rahat bir şekilde denize girebilmeleri için engelliler plajını temizlendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Aydının Didim
ilçesinde geçtiğimiz yıl faaliyet geçirilen engelsiz plaj uygulamasına bu yılda devam ettirilirken, Didim Belediyesi
engellilerin bayramda rahat bir şekilde denize girebilmeleri için engelliler plajını temizlendi.
Didim'de yaşayan engellilerin rahat bir şekilde denize girebilmeleri amacıyla Altınkum Plajı
'nda engelliler için ayrılan 'Engelliler Plajı' Didim Belediyesi tarafından temizlenip hazırlandı. Engelli vatandaşlar bayramın birinci gününden itibaren rahatça denize girebilecekler
Çalışmalar sırasında orada bulunan Didim Yöresi ve Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş
"Didim belediyesine ve çalışanlarına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz gibi engelli kardeşlerimizin de denize girmeye hakları var, onların bu haklarına engel olmayalım ve özellikle bu plajı temiz tutalım koruyalım. Didim olarak Engelleri hep birlikte aşalım. Bu vesile ile başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm Didimlilerin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu. - AYDIN
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