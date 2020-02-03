Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı - Son Dakika

Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşini darbettiği gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan zanlı elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı.

Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşini darbettiği gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan zanlı elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında eski eşi Z.E'yi (36) darbettiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle M.C.K'ye mahkemece adli kontrol tedbiri kapsamında takılan elektronik kelepçeden sinyal alamayınca çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden polis, cihazın kırıldığını tespit edince M.C.K'yi savcılık talimatıyla gözaltına aldı.

Adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüpheli hakkında devlet malına zarar vermekten de işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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