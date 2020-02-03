Didim'de eski eşini darbeden koca elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı - Son Dakika

Şüpheli hakkında devlet malına zarar vermekten de işlem başlatıldı.

Adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında eski eşi Z.E'yi (36) darbettiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle M.C.K'ye mahkemece adli kontrol tedbiri kapsamında takılan elektronik kelepçeden sinyal alamayınca çalışma başlattı.

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