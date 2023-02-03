Didim'de eski karısını öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de eski karısını öldüren şahıs tutuklandı

03.02.2023 09:39
Didim'de eski karısını öldüren şahıs tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde eski karısını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde eski karısını 15 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde Efeler Mahallesi 1381 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Taşkıran (69), 19 yıllık hayat arkadaşı Yeter Zorba (69) ile aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1991 yılında boşandı. Çift ayrıldıktan sonra Yeter Zorba, Almanya'da yaşamayı sürdürdü. Her yıl Türkiye'ye gelen Zorba, bu yıl ülkeye geldiğinde önceki yıllarda olduğu gibi Didim'de yaşayan eski eşi Celal Taşkıran'ın evinde kaldı.

Eski eşini evinde ağırlayan Taşkıran, yıllar önce boşandığı eşiyle oğlunun mezar taşı yüzünden ve ortak malların satılması konusunda tartıştı. Yeter Zorba, iddiaya göre eski kocasına, "Oğlumuz Mehmet öleli bir yıl oldu. Neden halen mezarı taşı yaptırmadın?" diyerek bağırdı. Taşkıran, eski eşinin bu sözleri üzerine öfkeden deliye döndü. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Zorba'yı 15 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın olay yerinde can verirken, Taşkıran kapıyı çekip evden ayrıldı. Taşkıran, yanına gittiği arkadaşına eşini öldürdüğünü söyledi. Arkadaşı durumu polise bildirirken, Taşkıran kendisini almaya gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan zanlının, polise verdiği ifadede eski eşini, oğlunun mezar taşı ve mal paylaşımı yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenilirken, Zorba'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Taşkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan Taşkıran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Otomobil sazlık alana devrildi: 3 yaralı Otomobil sazlık alana devrildi: 3 yaralı Bakan Soylu: 'Bugün Türkiye'nin altyapısı ve üstyapısı bakımından o gün hayal bile edemediklerimizin gerçekleştiği bir tablo var' Bakan Soylu: 'Bugün Türkiye'nin altyapısı ve üstyapısı bakımından o gün hayal bile edemediklerimizin gerçekleştiği bir tablo var'

Almanya, Türkiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de eski karısını öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:07 Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in dizisi Adım Farah'tan ilk fragman geldi
10:01 Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrol olduğu Adım Farah dizisinden ilk fragman geldi
09:59 Son Dakika: Enflasyon ocak ayında yüzde 6,65, yıllık bazda ise yüzde 57,68 oldu
09:13 155 metrelik ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi
09:27 ABD'li 27 senatörden Türkiye'ye yaptırım çağrısı! Başkan Biden'a mektup yazdılar
09:23 Aile dizisinden 2.fragman geldi! 14 Şubat'ta televizyon başına geçin
09:21 ABD'li 27 senatörden skandal Türkiye çağrısı! Başkan Biden'a mektup gönderdiler
09:17 Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi! 5 kişi yaralandı, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
09:13 İstanbul Boğazı'nda 155 metrelik ABD savaş gemisi! Mürettebat İstanbul manzarasına kilitlendi
09:12 Görevinden istifa eden Paçacı'ya CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan telefon: İstifanı ben talep etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 10:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Didim'de eski karısını öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement